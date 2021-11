„V pondělí bychom to snad mohli schválit,“ řekl Babiš ve videu pro fanoušky o zkrácení intervalu mezi dávkami očkování

Interval mezi druhou a třetí dávkou očkování proti covidu by se měl zkrátit na méně než současných šest měsíců. Premiér v demisi Andrej Babiš ve videu pro fanoušky řekl, že to snad v pondělí schválí vláda.

„Interval by se měl zkrátit na dřív než šest měsíců. Vypadá to velice nadějně, mluvil jsem s Adamem Vojtěchem, SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv) to dokonce doporučil. Takže pokud to doporučí vakcinologové a doufám, že ano, tak bychom to mohli příští týden snad v pondělí schválit,“ řekl ve videu na youtube.