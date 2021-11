Nemocnice by měly omezit všechny výkony, jež lze odložit, a vytvořit si rezervu pro další možné přibývání hospitalizovaných s covidem, řekl ČTK kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Ministerstvo zdravotnictví by mělo podle Válka nařídit nemocnicím, aby omezily všechny výkony a operace, které lze odložit, a s předstihem si vytvořily rezervu pro případný další nárůst hospitalizovaných s covidem-19.

V reakci na dnešní údaje o šíření epidemie covidu to ČTK řekl kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), který se dnes účastní sněmu TOP 09 v Praze. Podávání léků proti těžkému průběhu covidu, tzv. monoklonálních protilátek, by se mělo rozšířit do všech zdravotnických zařízení, v kterých je to možné, řekl také. Podle Válka je rovněž potřeba omezit množství karantén a dobu jejich trvání.

V pátek přibylo v České republice nejvíce potvrzených případů koronaviru za dobu epidemie. Laboratoře odhalily 22.936 nakažených, zhruba o 8700 více než před týdnem. V nemocnicích bylo k pátku 4890 hospitalizovaných s koronavirem. V těžkém stavu bylo 724 z nich.

Podle Válka počet pozitivně testovaných bude nadále růst v souvislosti s tím, že se bude více testovat. Vláda v pátek schválila pravidelné plošné testování v základních a středních školách. Firmy musejí také od pondělí pravidelně jednou týdně testovat neočkované pracovníky,kteří se testu musejí podrobit.

Podle Válka je potřeba se zaměřit na nemocnice a předejít situaci, která nastala v minulé vlně epidemie, kdy byly některé nemocnice zahlceny a nemohly přijímat další pacienty. „To nevyřešíme jiným způsobem, než že vytvoříme rezervu v nemocnicích s předstihem, abychom byli připraveni,“ řekl ČTK Válek. „Ministr zdravotnictví musí udělat to, že nařídí omezení všech výkonů, které jde odložit,“ doplnil. Nemocnice by podle Válka měly mít rezervy jak pro covidové pacienty, tak pro nepředvídatelné akutní případy. Ministerstvo společně se zdravotními pojišťovnami by také mělo nemocnicím zaručit, že nebudou sankcionovány za to, že část péče odloží. Pacienti by pak měli dostat příslib, že až se situace zlepší, pojišťovny navýší nemocnicím úhrady tak, aby zdravotnická zařízení mohla dohnat skluz v odložené péči.

Kromě toho je Válek pro větší rozšíření podávání monoklonálních protilátek, které chrání nakaženého před těžkým průběhem nemoci. Musí se ale podat v časné fázi onemocnění. Pacient je může dostat asi v 80 nemocnicích, které mají urgentní příjem, na základě žádanky od praktického lékaře či specialisty. „Mělo by se to rozšířit do všech zdravotnických zařízení, kde je to možné realizovat. Nejde jen o počet, ale i o hustotu sítě, ta musí být vysoká ve všech krajích,“ zdůraznil. Podle něj mají také ambulantní lékaři dostat jasný pokyn k postupu v případě nakaženého pacienta, který by mohl tyto léky potřebovat.

Podle Válka je rovněž potřeba omezit množství karantén a dobu jejich trvání. Do karantény musejí lidé po kontaktu s nakaženým. Pokud ale mají negativní test, není podle Válka potřeba, aby do karantény šli. „Je potřeba testovat tím způsobem, aby se zachytil pozitivní, dal se do izolace, ale současně všechny ostatní jsme nemuseli dávat do karantény,“ řekl. Podle něj tato opatření umožní, aby nadále fungovaly školy a pracoviště. (ČTK)