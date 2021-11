Prvním místopředsedou TOP 09 bude nadále Tomáš Czernin. Zvolilo ho 170 ze 176 delegátů. Strana podle něj musí přetavit svou opoziční práci do práce vládní. „Osm let jsme kritizovali, varovali a vyzývali ke změně. Dnes musíme dokázat, že to nebyla jen slova,“ řekl straníkům.

Hrabě Tomáš Czernin a kníže Karel Schwarzenberg

Strana podle něj musí také zůstat věrna své politice a tvrdě poukazovat na problémy demokracie a omezování lidských práv ve světě i v Česku. „Nesmí se z nás stát banda papalášů, která jezdí všude autem a na záchod chodí s ochrankou. Zůstaňme věrni čestné politice, lidé to pochopí,“ dodal.