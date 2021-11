Čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg upozornil, že si strana musí dát pozor, aby nespadla do bezvýznamnosti. Za dobrým výsledkem voleb vidí hlavně úspěch v Praze.

Bývalý šéf české diplomacie Karel Schwarzenberg v 83 letech v dolní komoře končí. Účast ve volebním štábu koalice SPOLU si ale nenechal ujít. Foto: Adam Hecl

„Bylo by překvapení, kdybychom byli populární vláda. Je ale naše povinnost řádně vládnout a nepodléhat populismu. Musíme přemýšlet nad tím, co je správná politika, která povede do budoucna,“ řekl.

Postavil se také za nominanda do vlády, Piráta Jana Lipavského, který vadí prezidentu Zemanovi.