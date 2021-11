Prvním místopředsedou TOP 09 bude nadále Tomáš Czernin. Zvolilo ho 170 ze 176 delegátů. Strana podle něj musí přetavit svou opoziční práci do práce vládní. „Osm let jsme kritizovali, varovali a vyzývali ke změně. Dnes musíme dokázat, že to nebyla jen slova,“ řekl straníkům.