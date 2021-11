Zpráva o stavu Bidena: Je způsobilý, ale potřebuje dále vyšetřit

Osobní lékař amerického prezidenta Joea Bidena, který jej léčí 13 let, ho po pravidelné prohlídce prohlásil za „způsobilého vést zemi“. Podotkl ale, že ho potřebuje dále vyšetřit, protože „jeho chůze je strnulejší, než byla před rokem“.

Joe Biden šel na pravidelnou lékařskou prohlídku prezidentů den před svými 79. narozeninami. Ty slaví dnes. Foto: Cameron Smith, White House, Flickr

„Prezident si často během řeči odkašlává. To dělá, co ho znám, ale rozhodně pozoruji, že to v poslední době dělá častěji než dřív. Může to být jen tím, že častěji vystupuje na veřejnosti, ale každopádně je to okolnost, která si zaslouží další vyšetření,“ napsal doktor O’Connor ve zprávě.

„Jeho chůze je strnulejší, než byla před rokem, a prezident poznamenává, že nejhorší je to ráno a později během dne se to uvolní.“

Joe Biden je nejstarším prezidentem, který byl zvolen v prvním kole, dnes slaví 79. narozeniny. Zprávu lékaře Kevina O’Connora zveřejnil na svých stránkách Bílý dům.