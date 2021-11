Český rozhlas se ohradil proti tomu, že by se zkrácením rozhovoru se zpěvákem Danielem Landou dopustil cenzury, jak tvrdí nyní Landa. „Rozšířením rozhovoru o vyřazené pasáže by se jeho vyznění nezměnilo a čtenář by měl o názorech pana Landy stejnou představu,“ vysvětlil mluvčí ČRo Jiří Hošna na Twitteru.

Landa prostřednictvím Zlatého špendlíku vyzval své stoupence, aby krajským hygienickým stanicím posílali žádosti o informace. Během pár dnů lidé stanice zahltily tisíce e-maily.

Server iRozhlas s Landou na toto téma tento týden uveřejnil rozhovor. Zpěvák nyní tvrdí, že rozhovor je zkrácený a chybí v něm celé pasáže.

„Editorské úpravy neměly vliv na celkové vyznění rozhovoru,“ uvedl mluvčí ČRo. (iRozhlas)