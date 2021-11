Ve věku 72 let zemřel fotograf Mick Rock. Během své kariéry fotografoval známé osobnosti z oblasti rocku, punku a popu. Patřil k nim Lou Reed, Iggy Pop, David Bowie či kapely Blondie a Queen. Mezi známá díla patří jeho fotografie na přebalu alba Queen II. (Rolling Stone)

Mick Rock, the legendary photographer behind iconic images of David Bowie, Lou Reed and many more, has died at age 72 https://t.co/0ew7jb74DB pic.twitter.com/AmOMKeHzPH

