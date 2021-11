Pořadatelé kulturních akcí se chystají na pondělí, kdy budou muset přestat uznávat platnost negativních testů na covid-19. Počítají s tím, že budou muset některým návštěvníkům vracet peníze za vstupné.

„Národní divadlo nabídne divákům, kteří nebudou od pondělí splňovat podmínky k návštěvě služeb a kulturních akcí, převedení zakoupených vstupenek na poukázku. Bude mít platnost rok a půjde vyměnit za nové vstupenky,“ řekl mluvčí první české scény Tomáš Staněk.

V Praze dnes začíná festival francouzského filmu, organizátoři budou zatím uznávat i negativní testy. Od pondělí potom divákům, kteří se prokáží pouze testem, vrátí vstupné. Informovala o tom řekla mluvčí festivalu Gabriela Zajícová. ¨

Stejně tak plánují vracet divákům, kteří by se mohli prokázat jen negativním testem, vstupné pořadatelé Pražského divadelního festivalu německého jazyka, který začal v pondělí a potrvá do 6. prosince. Účast ale dnes odřekl kvůli epidemické situaci v Česku berlínský soubor Schaubühne am Lehniner Platz. (České noviny)