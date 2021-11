Nexta: Migranti na polsko-běloruské hranici použili zábleskové granáty z ČR

Migranti na polsko-běloruské hranici údajně použili zábleskové granáty z ČR. Tvrdí to běloruská opoziční televize Nexta. Granáty měly být vyrobené českou firmou Zeveta Bojkovice. Ta dříve uvedla, že žádný vojenský materiál do Běloruska nevyvezla.

#Migrants threw grenades at #Polish border guards, which were used by punishers against peaceful protesters in 2020 in #Belarus

These are grenades manufactured by the #Czech company ZEVETA. Such special equipment was massively purchased to equip punishers of Lukashenko's regime. pic.twitter.com/jdkzevOitj

— NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2021