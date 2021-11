Lukašenko navrhuje EU, aby přijala 2000 migrantů, kteří uvázli v Bělorusku

V Bělorusku je asi 7000 uprchlíků, prohlásila mluvčí běloruského autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka. Minsk podle ní navrhuje, aby Evropská unie vytvořila humanitární koridor do Německa pro 2000 těch, kteří jsou u hranic s Polskem.

Dalších 5000 migrantů se prý běloruský režim bude snažit poslat zpět do jejich vlasti. Běloruský vůdce Lukašenko tento návrh projednal v telefonickém rozhovoru s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, dodala mluvčí podle běloruské agentury BelTA. Z Minsku dnes podle médií mezitím odletěl první repatriační let s migranty, který zorganizoval Irák.

„Evropská unie vytvoří humanitární koridor pro 2000 běženců, kteří se nacházejí v táboře (u hranic s Polskem). My se zavážeme pomoci (v rámci možností a pokud si to budou přát) zbývajícím 5000 k návratu do jejich vlastí,“ popsala mluvčí Natallja Ejsmantová Lukašenkův návrh Merkelové. Šéfka německé vlády podle ní souhlasila, že s představiteli EU návrh projedná. A to včetně „organizace humanitárního koridoru do Německa“.

Berlín se zatím k jejím slovům nevyjádřil, poznamenala agentura AFP. Podle agentury Reuters není jasné, zda by tento Lukašenkův plán mohl být pro unijní sedmadvacítku přijatelný. Zejména, pokud je návrat 5000 migrantů podmíněn.

Slova o návrhu z Minsku zazněla den poté, co Lukašenko podruhé během týdne telefonicky jednal s Merkelovou. Západ obviňuje běloruský autoritářský režim, že láká migranty do země a pak je posílá k hranicím s EU. Minsk se prý tak mstí za sankce, které unie uvalila na jeho režim kvůli porušování lidských práv. Běloruská strana podobná obvinění odmítá.

Z Minsku dnes mezitím podle běloruské verze stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) odstartoval první repatriační let migrantů, který zorganizoval Irák. K letu společnosti Iraqi Airways do Bagdádu se podle irácké diplomacie odbavilo 431 lidí. Další let z Minsku do Bagdádu je naplánován na páteční odpoledne, uvedla stanice. (ČTK)