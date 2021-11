Nejméně 430 převážně iráckých Kurdů v tuto chvíli odlétá z mezinárodního letiště v běloruském Minsku zpět do vlasti. Vrátili se sem z bělorusko-polské hranice, když se jim nepovedlo projít do EU. Bagdád pro ně vypravil evakuační let. (belta.by)

⚡️Самолет рейса «Минск-Багдад» прибыл в Национальный аэропорт. Люди идут на посадку. pic.twitter.com/QiKUFw0LcZ — charter97.org (@charter_97) November 18, 2021