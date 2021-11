Americkou Národní knižní cenu letos získal spisovatel Jason Mott

Letošním držitelem americké Národní knižní ceny se stal spisovatel Jason Mott za knihu Hell of a Book. Ceny se předávaly při online ceremonii kvůli pandemii covidu-19 a americká národní knižní nadace ocenila rovněž díla v kategorii literatury faktu, poezie a překladových knih.

Mottova kniha v sobě propojuje vyprávění autora na knižním turné a mladého černošského chlapce, který čelí šikaně okolí kvůli barvě své pleti. Nadace dílo popsala jako průlomový a mistrovský román, „jemuž se nějakým způsobem podařil nemožný kousek; být hravý, pronikavý a hluboce dojemný zároveň“.

Mott prohlásil, že jej při psaní románu inspirovala řada úmrtí černochů po konfliktu s policisty v USA z poslední doby, jež jej nutila k zamyšlení ohledně toho, co dnes musí černoch ve Spojených státech dělat, aby se cítil v bezpečí na ulicích amerických měst.

„Chtěl bych věnovat tuto knihu všem dalším potrhlým dětem, všem outsiderům, podivínům, šikanovaným, těm tak zvláštním, že jim nezbyla jiná možnost než být nepochopen světem i těmi okolo sebe,“ řekl Mott při přebírání ceny.

„Tuto cenu věnuju těm, kteří navzdory tomu odmítli přerůst svou představivost, odmítli opustit své sny a odmítli odepření a umenšení své identity, nebo své pravdy, nebo svých lásek. Na rozdíl od mnohých jiných,“ dodal Mott.

Historička z Harvardovy univerzity Tiya Milesová dostala cenu v kategorii literatury faktu za svou knihu All That She Carried (Vše, co nesla). Historička v ní šla po stopě kusu látky z poloviny 19. století, který na sobě měl vyšitou zprávu ohledně prodeje devítileté dívky do otroctví.

Letošní držitelkou ceny pro mladé spisovatele se stala Malinda Loová za knihu Last Night at the Telegraph Club (Minulou noc v klubu Telegraph), která se zabývá výzvami, jimž čelí zástupci sexuálních menšin. Část knihy je napsaná v čínštině.

Cenu za poezii si odnesl Martín Espada. Aneesu Abbasovou Higginsovou pak nadace ocenila za překlad knihy francouzsko-korejské spisovatelky Elisy Shua Dusapinové Winter in Sokcho (Zima v Sokčcho). (ČTK)