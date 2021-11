Pokud se plzeňský primátor Martin Baxa stane ministrem kultury, vzdá se postu v čele města

Plzeňský primátor Martin Baxa (ODS) se vzdá postu v čele stosedmdesátitisícové Plzně, pokud se stane ministrem kultury. Je přesvědčen, že funkci ministra a primátora nelze vykonávat současně.

Uvedl to v tiskovém prohlášení zaslaném ČTK. Pokud bude Baxa jmenován ministrem, rozhodne podle něj zastupitelský klub ODS v zastupitelstvu města o dalším postupu. Baxa je místopředsedou ODS, předsedou regionální organizace strany, krajským zastupitelem a od roku 2018 po čtyřleté přestávce podruhé primátorem Plzně.

Předseda ODS a kandidát na premiéra Petr Fiala oznámil jména navrhovaných ministrů budoucí vlády ve středu po setkání s prezidentem Milošem Zemanem v Ústřední vojenské nemocnici.

„Této nominace si velmi vážím. V případě, že budu ministrem podle Ústavy skutečně jmenován, rozhodne zastupitelský klub ODS v zastupitelstvu města o dalším postupu. Osobně jsem jednoznačně přesvědčen, že funkci ministra a primátora nelze vykonávat současně, a proto funkci v nejbližší možné době předám svému nástupci,“ uvedl v prohlášení Baxa. Na další otázky nechtěl zatím odpovídat. „Jsem stále jen kandidát, nikoliv ministr,“ sdělil ČTK.

Pozici v čele města Baxovi v roce 2018 zajistila koaliční dohoda mezi ANO, která volby vyhrála, ODS, TOP 09 a ČSSD. Tyto čtyři strany mají v zastupitelstvu se 47 členy celkem 33 hlasů. Baxa byl jediným kandidátem na primátora. Jeho zástupcem, prvním náměstkem primátora, je krajský předseda ANO Roman Zarzycký. V radě města je za ODS ještě technický náměstek Pavel Šindelář a radní David Šlouf, odpovědný za oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem. V zastupitelstvu města má ODS 13 zástupců, mezi jinými například senátora a dlouholetého starostu druhého městského obvodu Lumíra Aschenbrennera či primátora Plzně v letech 1998 až 2005 a někdejšího místopředsedu Senátu Jiřího Šnebergera.

ODS je v Plzni nejúspěšnější stranou. Na vedení města se podílí déle než 20 let, primátora měla nepřetržitě kromě jednoho čtyřletého volebního období od roku 1994.

Pokud by se Baxa stal ministrem kultury, do jeho gesce by spadala mimo jiné i stavba nové budovy Západočeské galerie v centru Plzně. ODS v reprezentaci Plzeňského kraje, který je zřizovatelem galerie, o stavbu nové budovy dlouhodobě usiluje. Západočeská galerie totiž spravuje sbírku zhruba 13.000 výtvarných děl od středověku po současnost v hodnotě kolem 1,5 miliardy korun. Je ale dlouhodobě uložena v nevyhovujících podmínkách, je vyčerpaná kapacita úložného prostoru a nelze tam ani dodržet požadované klimatické podmínky. Galerie jako jediná z obdobných zařízení v Česku nemá možnost svou sbírku prezentovat stálou expozicí. Současné vedení kraje se usneslo, že alespoň 40 procent z nákladů odhadovaných na víc než miliardu korun, musí kraj získat z jiných zdrojů. (ČTK)