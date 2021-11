Americký poslanec dostal důtku kvůli urážlivému videu

Americká Sněmovna udělila důtku republikánskému poslanci Paulu Gosarovi. Ten zveřejnil na svém profilu animované video, které jej zobrazovalo, jak zabíjí demokratickou poslankyni Alexandriu O. Cortezovou a útočí na prezidenta Joea Bidena.

Poslanci o důtce rozhodli většinou 223 hlasů, 207 hlasovalo proti udělení důtky. Gosar, který patří k radikálnějšímu křídlu Republikánské strany, byl zároveň zbaven členství v Rozpočtovém výboru a výboru pro Přírodní zdroje.

Stal se tak 24. členem Sněmovny, kterému byla udělena důtka, a prvním od roku 2010.

Gosar se bránil, že z jeho strany šlo jen o nadsázku. Cortezová, která ve Sněmovně vystoupila poté, kritizovala šéfa sněmovních republikánů Kevina McCartheyho, že o činu Gosara mlčel. „Co je na tom tak těžkého?“ zeptala se.

WATCH: Complete remarks by @RepAOC @AOC during U.S. House Debate on Resolution to Censure Rep. Paul Gosar.

"What is so hard, what is so hard about saying that this is wrong? This is not about me. This is not about Rep. Gosar. But, this is about what we are willing to accept." pic.twitter.com/nqV8ElU3d3

— CSPAN (@cspan) November 17, 2021