Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) se letos fyzicky nezúčastní piety u pomníku na Národní třídě kvůli zdravotnímu stavu. „Jsem po nemoci a s respirátorem bych to neudýchal,“ řekl. V prohlášení občany vyzval, aby kvůli koronaviru dbali na bezpečnost. (Deník N)

„Vzhledem k tomu, že včera přibyl nejvyšší počet nakažených v České republice, chtěl bych požádat všechny, aby měli na místech společných akcí nasazený respirátor i venku,“ připomněl primátor.

„Aktuální počet nemocných osob s covidem a narůstající počet hospitalizovaných v nemocnicích je vizitkou dosluhující vlády Andreje Babiše, bývalého člena KSČ a spolupracovníka StB, která slibovala lidem tečku za covidem, ale neuměla najít cestu k získání důvěry lidí v to, co říká. Jedinou cestou, jak svobodně chránit sám sebe v této době, je důsledné dodržování všech opatření, rozestupů, pravidelné preventivní testování a očkování, pokud to komukoliv zdravotní stav umožňuje. Věřím, že příští rok už podobné oslavy i další společenské události budou moci proběhnout s absolutní svobodou v duchu vítězství nad pandemií!“ říká primátor Prahy Zdeněk Hřib.