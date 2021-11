Národní tým porazil Estonsko, ve skupině skončí až za Walesem

Fotbalová reprezentace uzavřela kvalifikační cyklus na mistrovství světa 2022 výhrou 2:0 nad Estonskem zásluhou branek Brabce a Sýkory a skončila na třetím místě kvalifikační skupiny. Postup do play off o účast na MS Čechy přesto nemine.

Kvalifikační skupinu E vyhrála Belgie a zajistila si tak přímý postup na mistrovství světa, které se bude za rok touto dobou konat v Kataru. Češi měli naději skončit nejlépe druzí, ale jen v případě, že by Wales s Belgií prohrál. Velšané však remizovali 1:1.

V barážových zápasech play off o tři zbývající evropská postupová místa se tak představí jak Wales (z druhého místa kvalifikační skupiny), tak Česko, které poprvé přímo benefituje z úspěchu v nově vzniklé soutěži Liga národů. Postup do play off českým fotbalistům zajistila loňská výhra ve skupině B2. (Livesport)