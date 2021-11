V americkém státě Colorado nařídili urychlenou evakuaci lidem, kteří bydlí v okolí Estes parku. Oblast už druhý den sužuje rozsáhlý požár Kruger Rock Fire, který místní šerif označil za „okamžité a bezprostřední nebezpečí“. (CBS)

Mandatory evacuation orders have been issued for some Colorado residents and businesses as firefighters respond to the Kruger Rock Fire, which ignited Tuesday in Estes Park. https://t.co/paFMqOcD31 pic.twitter.com/GvCd3giDlT

