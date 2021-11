RTR: Macron a Draghi chystají dohodu, chtějí novou rovnováhu po éře Merkelové

Francouzský prezident Emmanuel Macron a italský premiér Mario Draghi se chystají příští týden podepsat dohodu, kterou chtějí posílit vztahy mezi Paříží a Římem a najít novou rovnováhu v Evropské unii po odchodu německé kancléřky Angely Merkelové z politiky.

Informovala o tom dnes agentura Reuters. Ani jedna země informace o chystané dohodě nepotvrdila.

„Macron chce silnější vazby s Itálií a Itálie se chce včlenit do tradičního partnerství mezi Francií a Německem,“ řekl agentuře Reuters nejmenovaný italský diplomat. Dohoda má vést k posílení ekonomické a strategické spolupráce mezi Francií a Itálií ve vícero oblastech. Podle agentury Bloomberg je dohoda dobrou zprávou pro zbrojní průmysl, který je silný v obou zemích. Po zrušení kontraktu na dodávku francouzských ponorek do Austrálie Macron vyzval k posílení kapacit evropského obranného průmyslu.

Komentátoři a tisk již delší dobu upozorňují, že užší spolupráce mezi Macronem a Draghim by mohla „vyplnit prázdno“, které vznikne na úrovni EU po odchodu Merkelové z politiky. V posledních 16 letech se německá kancléřka podílela na řešení řady krizí, ve kterých se EU ocitla. Všeobecně se cenila především její schopnost dojednat kompromis.

Novou dohodu začaly Itálie a Francie chystat už v roce 2018, plán ale zastavila změna vlády v Římě. Nová koalice vedená populistickým Hnutím pěti hvězd a krajně pravicovou Ligou byla výrazně méně nakloněna spolupráci s Paříží než předchozí středolevicový kabinet vedený premiérem Paolem Gentilonim, který na dohodě pracoval. Vztahy se prudce zhoršily v roce 2019, když se tehdejší vicepremiér a vůdce Hnutí pěti hvězd Luigi di Maio setkal s představiteli francouzského protestního hnutí žlutých vest. Paříž to odsoudila a na nějakou dobu povolala do vlasti svého velvyslance v Římě. Vztahy se znovu zlepšily po změně koalice v roce 2019 a po příchodu bývalého guvernéra centrální banky Maria Draghiho do čela italské vlády v letošním roce. (ČTK)