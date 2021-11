„Nevidím žádné překážky, které by bránily tomu, abychom se do roku 2050 dostali na čisté nulové emise uhlíku,“ říká vlivný americký ekonom Jeffrey Sachs. Podle něj před námi nejsou žádné zásadní finanční bariéry, žádné závažné technologické překážky, které by se nedaly odstranit.