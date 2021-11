Nigérie, která je nejlidnatější africkou zemí, tento týden spustí kampaň očkování proti covidu-19. Vláda chce do konce ledna naočkovat přes čtvrtinu své populace, tedy asi 55 milionů lidí.

Celkem by očkování měla v zemi dostat přibližně polovina obyvatelstva – až 111 milionů osob, uvedla agentura Reuters. Aktuální proočkovanost je v Nigérii, podobně jako v mnoha dalších afrických zemích, velmi nízká a dosahuje sotva 1,5 procenta populace.

Podle plánu kampaně použijí úřady k očkování veřejná i soukromá zdravotní zařízení, obchody, stadiony, školy či parkoviště. Aby plán dosáhl cíle, musí být každý den podáno alespoň milion dávek vakcíny proti covidu-19.

Podle šéfa prezidentského týmu pro reakci na epidemii covidu-19 Bosse Mustaphy má Nigérie dostatek zamluvených vakcín, aby dokázala naočkovat do konce ledna alespoň 55 milionů lidí. Země hodně sází na jednodávkové vakcíny od společnosti Johnson & Johnson, kterých zakoupila na 40 milionů. Dále by měla dostat 12 milionů dávek vakcíny od společností Pfizer/BioNTech, dalších 12 milionů od firmy Moderna a pět milionů od společnosti AstraZeneca. Část vakcín Nigérie obdrží skrze program pro nízkopříjmové země Covax, který funguje za podpory Světové zdravotnické organizace (WHO).

Podle úřadů bude Nigérii stačit naočkovat zhruba polovinu populace, která je velice mladá, aby země dosáhla kolektivní imunity. V budoucnosti stát počítá také s přeočkováním.

Afrika vykazuje velmi nízký podíl očkovaných lidí. Podle WHO bylo na konci října naočkováno proti covidu-19 šest procent africké populace, což je zhruba 77 milionů osob. Z více než 50 afrických zemí jen desetina dosáhne cíle mít do konce roku naočkováno proti covidu-19 alespoň 40 procent obyvatel, předpověděla na konci minulého měsíce WHO. (ČTK)