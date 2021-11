Chlumec nad Cidlinou na Hradecku čelí návrhu na exekuci kvůli údajně nedostatečnému úklidu listí, které z městské aleje padá na zahradu soukromého majitele. Vlastník zahrady se úklidu spadaného listí a květů z městských javorů ze svého pozemku domohl v září u soudu.

ČTK to dnes řekl starosta Chlumce nad Cidlinou Miroslav Uchytil (KDU-ČSL). Radnice s rozhodnutím soudu nesouhlasí, exekuci odmítá. Na případ v minulých dnech upozornila Česká televize.

Majitelé zahrady se domnívají, že město dělá úklid nedostatečně a podali proto na město návrh na exekuci. „Byl podán návrh na exekuční řízení, již se to objevilo v katastru nemovitostí,“ řekl starosta. Radnice podle něj bude podávat návrh na zrušení exekučního řízení.

„Vrhá to na nás velmi špatné světlo. Pokud by došlo k určení exekuce, ochromilo by to majetkoprávní úkony města. Nemohli bychom například žádat o dotace,“ řekl starosta. Poznamenal, že majetek města je v hodnotě kolem 1,5 miliardy korun.

Město podle něj rozhodně nesouhlasí s verdikty okresního a následně krajského soudu, který rozhodl, že radnice bude muset po většinu roku uklízet listí a spadané květy na soukromé zahradě. Město se proti verdiktu krajského soudu brání dovoláním k Nejvyššímu soudu. „Rozhodnutí soudu je nesmyslné, jde o nebezpečný precedens,“ řekl starosta. Za město se ve sporu postavil Svaz měst a obcí.

Město má podle soudu dělat úklid zahrady jednou měsíčně od března do září. V říjnu a listopadu, tedy v době zvýšeného spadu listí, dvakrát měsíčně. V říjnu již radnice s úklidem začala. Roční náklady na úklid starosta odhadl až na 50.000 korun.

Podle vlastníků zahrady je ale úklid nedostatečný. Vadí jim, že na střeše zahradního domku a v okapu listí zůstalo, uvedla televize. „Šest metrů stromy přesahují nad náš pozemek, proč bychom my měli uklízet binec, který padá z městských stromů. Obtěžuje nás to celý rok de facto,“ citovala Česká televize majitele zahrady Oldřicha Popka.

Radnice uvažovala, že by nechala 70 let staré javory pokácet. Úřady ochrany přírody to však nepovolily. (ČTK)