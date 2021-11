Biden podepsal zákon o infrastruktuře v hodnotě 1,2 bilionu dolarů

Americký prezident Joe Biden slavnostně podepsal dlouze vyjednávaný zákon o infrastruktuře, čímž ho uvedl v platnost. Před Bílým domem tomu přihlíží první dáma Jill Bidenová i někteří republikáni, kteří pro zákon zvedli ruku společně s většinou demokratů.

Zákon v Kongresu prošel díky hlasům 13 republikánů, kteří pro něj zvedli ruku. Ty poté kritizovali Trumpovi příznivci ve straně za to, že pomohli Bidenovi zákon prosadit. Foto: Katie Ricks, Bílý dům, Flickr

Ceremoniál k prezidentovu podpisu zahájily před Bílým domem proslovy demokratické senátorky Kyrsten Sinemové a republikána Roba Portmana, kteří zdůraznili, jak důležité bylo, že podobu zákona vyjednali a odhlasovali členové obou stran. To se v novodobé americké politické situaci stává jen velmi výjimečně.

„Je to historický den,“ řekla viceprezidentka Kamala Harrisová. „Slíbili jsme vám, že vylepšíme americkou infrastrukturu. A za to, že se tak stalo, vděčíme vám, pane prezidente. Od začátku jste pozval demokraty, nezávislé i republikány k diskuzi nad tímto zákonem.“

Na Jižním trávníku Bílého domu byla přítomna celá Bidenova vláda a také šéfka Kongresu Nancy Pelosiová i šéf Senátu Chuck Schumer. Biden pak v proslovu vyzdvihl spoluúčast republikánů a zavtipkoval na adresu Portmana.

„Jste skvělý chlap a tím, že vám to tu říkám, vám nezpůsobuju potíže, protože vím, že už nechcete znovu kandidovat,“ řekl a rozesmál tím přítomné.

„Toto jsem vám slíbil – že se budu snažit o souhlas členů obou stran, protože to považuju za důležité. Mnozí si mysleli, že to není možné, protože Amerika je příliš rozdělená. Já to dokázal a váš život se teď změní k lepšímu,“ řekl Biden. (CNBC)