Polský prokurátor a ministr poslal otázku pokuty za Turów k ústavnímu soudu

Polský generální prokurátor se obrátil na ústavní soud, aby zpochybnil pokutu, kterou Polsku uložil Soudní dvůr Evropské unie kvůli pokračující těžbě v hnědouhelném dolu Turów.

Informoval o tom dnes server Onet.pl s odvoláním na prokuraturu. V Polsku je generálním prokurátorem ministr spravedlnosti, kterým je Zbigniew Ziobro.

Návrh generálního prokurátora se týká předpisů, na jejich základě rozhodl Soudní dvůr EU o uložení pokuty ve výši půl milionu eur denně (asi 12,6 milionu Kč). „Podle hodnocení generálního prokurátora rozhodnutí Soudního dvora EU neoprávněně rozšiřuje smluvní pravomoci Evropské unie, porušuje ustanovení polské ústavy a ignoruje nálezy polského ústavního soudu,“ citoval server z komuniké prokuratury.

Podle ní má ústavní soud vynést „poslední slovo“ ve sporu poté, co „podrobí analýze legálnost kroků Soudního dvora EU v souvislosti s polským základním zákonem“. Podle prokuratury jde o to, jak unijní soud interpretuje předpisy ve sporech o důl Turów a o disciplinární komoru polského nejvyššího soudu.

Soudní dvůr EU minulý měsíc udělil Polsku pokutu ve výši milion eur (25,7 milionu korun) denně za to, že nepozastavilo činnost disciplinární komory nejvyššího soudu trestající soudce.

Polský ústavní soud, kterému dominují soudci dosazení vládnoucí stranou, začátkem října zpochybnil nadřazenost práva EU nad polskou ústavou, což kritizovala polská opozice i řada unijních zemí. Polská nacionálně-konzervativní vláda tvrdí, že Evropská komise překračuje své pravomoci, když chce kvůli sporu blokovat zemi fondy EU.

Soudní dvůr EU v reakci na žalobu, kterou ČR podalo na Polsko kvůli ohrožení zásob vody v českých obcích kvůli rozšíření těžby v dolu Turów, v květnu předběžně nařídil pozastavit těžbu, a to až do rozhodnutí o stížnosti České republiky. Polská vláda odmítá přerušení těžby, protože by to podle ní negativně dopadlo na energetickou bezpečnost země. Unijní soud Polsku 20. září uložil pokutu půl milionu eur (asi 12,6 milionu Kč) za každý den pokračování těžby. Evropská komise už Polsko vyzvala k zaplacení dluhu, který mezitím přesáhl 25 milionů eur (631 milionů korun. Varšava platit odmítá.

Česko-polská jednání o dolu Turów, která začala v červnu, dosud nevedla k uzavření dohody, po niž by Česko žalobu stáhlo. (ČTK)