Premiér Babiš je po schůzce s prezidentem Zemanem překvapen, jak se jeho zdravotní stav zlepšil a v jak dobré kondici je. Řekl to na tiskovém brífinku po návštěvě nemocnice. Zopakoval, že by bylo neseriózní, pokud by přijal pověření sestavovat vládu. Očekává, že Zeman jmenuje Fialu (ODS).

Schůzka prezidenta s premiérem. Foto: Hrad