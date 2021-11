Policie pátrá po Polákovi podezřelém z trojnásobné vraždy v jeho vlasti

Česká policie pátrá po mezinárodně hledaném Polákovi, který je podezřelý z trojnásobné vraždy svých příbuzných. Jacek Piotr Jaworek může být ozbrojený a nebezpečný, varovala dnes na webu.

Dvaapadesátiletý muž měří zhruba 176 centimetrů, má šedé vlasy a modré oči a na pravé lopatce má výrůstek viditelný i přes tričko.

České policisty požádali o spolupráci při pátrání jejich polští kolegové. Jaworka podezírají z toho, že v polské obci Borowce zastřelil svého bratra, jeho ženu a jejich sedmnáctiletého syna. Hledaný muž měl naposledy na sobě tmavé triko se světlým nápisem na přední straně, tmavě modré džínové kalhoty a šedou mikinu.

Policie požádala lidi, kteří mají jakékoliv informace o pobytu hledaného muže, aby se obrátili na linku 158 nebo na nejbližší policejní služebnu. „Současně vyzýváme, aby se občané hledaného nepokoušeli sami zadržet. Hledaný může mít střelnou zbraň, může se pokusit o útěk a může být agresivní,“ napsalo policejní prezidium.

Brutální trojnásobná vražda, ze které je Jaworek podezřelý, a dlouhé bezvýsledné pátrání polské policie, která se obrátila o pomoc i na mezinárodní kriminální ústředny a kolegy v několika evropských zemí, poutá pozornost polské veřejnosti a médií.

List Dziennik Zachodni napsal, že rodinná tragédie v obci Borowce u Čenstochové se odehrála 10. července, kdy Jacek Jaworek zastřelil deseti ranami bratra a jeho ženu (oba měli 44 let) a jejich 17letého syna. Přežil jen mladší syn, kterému je 13 let. Během střelby se mu podařilo schovat se do skříně. Později vylezl oknem a utekl k příbuzným.

Důvodem zločinu byl podle listu nejspíš spor o peníze, o rozdělení dědictví. Jaworek dříve pracoval v Německu, ale kvůli pandemii se vrátil do vlasti, kde se usadil u bratra. Podle sousedů se s ním nedalo snadno vyjít, byl konfliktní typ a ostatním vyhrožoval. Jaworkův bratr se proto ještě před tragédií obrátil na policii, ta se ale údajně nedozvěděla, že Jaworek má zbraň. Zločin šokoval malou ves.

Policie podle deníku spustila pátrání po Jackovi Jaworkovi v mimořádném rozsahu. Použila i bezpilotní letouny, zapojila jízdní hlídky a cvičené psy, včetně specializované skupiny z Německa. Na Jaworka vypsala i odměnu. Vše ale marně, napsal Dziennik Zachodni a dodal, že pátrání patrně neusnadňují fámy a neověřené informace, že údajně Jaworek sloužil u speciálních sil a byl i v Afghánistánu.

Polská policie podle listu Gazeta Wyborza minulý týden zadržela autory falešného Jaworkova profilu na facebooku. Podle prokuratury účet založili 16letí mladíci, aby postrašili kamaráda. Falešných profilů, naznačujících, že podezřelý žije a skrývá se v cizině, se už objevilo několik, dodal list. (ČTK)