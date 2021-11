Respirátory nekomplikují výuku na VŠ, někde je nosí i v menších kolektivech

Vysoké školy nemají problémy s povinným nošením respirátorů, které ode dneška schválila vláda ve výuce nad 50 lidí. Vyplývá to z vyjádření zástupců vysokých škol, které oslovila ČTK.

Například Univerzita Karlova (UK) vyzvala studenty a vyučující, aby si nos a ústa zakrývali i při menším počtu lidí v malých učebnách. Uzavření univerzity by její rektor Tomáš Zima považoval za velmi špatné řešení. Cestou ven z epidemie je podle něj očkování. Ocenil, že mezi vysokoškolskými studenty je očkovaných nadprůměrné množství.

Vláda minulý týden rozhodla, že studenti musí ode dneška nosit respirátory i při výuce v učebnách, kde se schází více než 50 lidí. Dosud měli vysokoškoláci podle vládních nařízení povinnost nosit respirátory ve vnitřních prostorech v případě, že nebyli usazeni. Některé vysoké školy, jako například Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, České vysoké učení technické nebo Masarykova univerzita, si ale povinnost nošení respirátorů nastavily samy ještě před rozhodnutím vlády. Jejich mluvčí již minulý týden ČTK řekli, že problémy s tím nejsou.

Univerzita Karlova, kde byly respirátory při výuce dosud dobrovolné, podle Zimy apelovala na nošení respirátorů i při menším počtu než 50 lidí, a to zejména v malých prostorech. Rektor neočekává, že by to někde působilo potíže, pokud se zohlední okolnosti při výuce.

„Pokud by byl opět nějaký lockdown, tak to považujeme za velmi špatné řešení, které problém nevyřeší,“ řekl Zima. Poukázal na to, že v některých zemích byly dlouhé uzávěry společnosti a efekt to podle něj mělo malý. „Naší snahou spolu se studenty je samozřejmě maximální dodržování opatření, která jsou, a propagace očkování,“ uvedl. „Já chci poděkovat studentům, kterých je asi 85 procent naočkovaných, protože to je ta cesta od toho,“ dodal. To, že by krizový štáb školy v nejbližší době rozhodoval o dalších zásadních opatřeních, nečeká.

Žádné informace o tom, že by s respirátory při výuce, byly problémy, nemá ani mluvčí Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) Martina Mlynářová. VŠE také dosud povinnost nošení respirátorů při výuce neměla, studenti na ně ale podle mluvčí byli zvyklí už z chodeb nebo menzy. Doplnila, že podle ankety mezi 63 procenty posluchačů VŠE je naočkovaných kolem čtyř pětin studentů a další asi čtyři procenta o vakcinaci uvažují. Celkově očkování v ČR podstoupilo nebo se k němu registrovalo necelých 70 procent lidí starších 12 let. Pro mladší zatím vakcína není. (ČTK)