Situace na bělorusko-polské hranici se zhoršuje

Situace na bělorusko-polské hranici se kolem poledne opět zdramatizovala. Stovky uprchlíků opustily improvizovaný tábor na běloruské straně а vydaly se směrem k polským pohraničníkům. Chtějí legálně požádat o azyl přímo na hranici. Polsko je odmítá pustit dál.

Сотни беженцев сломали забор с белорусской стороны погранперехода Брузги-Кузница и вплотную подошли к польской границе. Сейчас там находятся около двух тысяч человек. МВД Польши ожидает штурма Подробнее https://t.co/7uLIBpt5F4 Видео: Полиция Подляского воеводства pic.twitter.com/9Wg6c9b2np — Новая Газета (@novaya_gazeta) November 15, 2021

V čele kolony jdou ženy a děti. Nyní již stovky lidí stojí nebo sedí přímo před polskými pohraničníky, kteří si ráno povolali posily včetně nejméně jednoho vodního děla. Uprchlíci se jim snaží vysvětlit, že chtějí jen požádat o mezinárodní ochranu a legálně překročit hranici do EU.

Běloruští pohraničníci dovolili davu lidí projít od běloruské části hranice, kde se obvykle provádí pasová a celní kontrola, územím „nikoho“, až k polské pohraniční kontrole. Tady j zastavil ostnatý drát a kordóny ozbrojenců.

Polští strážci hranice Krynice – Bruzgi jako odpověď na tyto prosby zvolili zvukový záznam v ruštině, který pouští přes megafony. „Chápeme, že vám to nařídili shora. Ale tohle nic nemůže ospravedlnit. Strádají ženy a děti. Sousedé, dovolte jim odsud odejít,“ zní ženským hlasem z ampliónů. Slova jsou zjevně určena běloruským vojákům a pohraničníkům, kteří migranty z Asie i Afriky na hranici přivedli a nyní jim už několik dnů brání vrátit se od beznadějně uzavřených hranic zpět do Minsku a odletět do vlasti, odkud navnaděni falešnými sliby o snadné cestě do EU odjeli. „Ještě nedávno jsme ruku v ruce chránili naši hranici,“ pokouší se polská strana apelovat na někdejší korektní vztahy s běloruskými kolegy. Ti ale zatím trvají na tom, že vše se děje zcela z vůle samotných uprchlíků.