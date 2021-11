Praha věnuje hygienikům milion korun, reaguje na výzvu zahltit stanice dotazy

Magistrát věnuje Hygienické stanici hlavního města Prahy milion korun na odměny pro zaměstnance. Vedení Prahy tak reaguje na výzvu iniciativy Zlatý špendlík zpěváka Daniela Landy, aby lidé na protest proti opatřením proti covidu-19 zahltili krajské hygienické stanice dotazy.

Peníze město vezme ze své rozpočtové rezervy. Dar schválí radní na svém zasedání příští týden v pondělí.

„Jsme pobouřeni tím, co se děje,“ řekl dnes novinářům náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě). „Rád bych jménem celé rady hlavního města vyjádřil absolutní podporu a solidaritu pražské hygienické stanici, která čelí bezprecedentně podlému útoku, který byl iniciován Danielem Landou a jeho následovníky. Hygiena je aktuálně maximálně vytížena. Nyní v obrovském stresu čelí ještě dalšímu v podobě zavalení e-mailů a datových schránek tisíci účelovými a nesmyslnými žádostmi o informace,“ dodal.

Jen minulý týden v pátek obdržela podle vedení magistrátu hygienická stanice na 1600 žádostí. „To je neuvěřitelné číslo a skutečně paralyzující,“ řekl Vyhnánek. Podle radní Mileny Johnové (Praha Sobě) jich navíc může být víc, neboť hygienikům kvůli poruše nedorazily všechny žádosti.

Podle Johnové lidé zahlcují hygieniky dotazy týkajícími se například toho, kolik bylo v který den provedeno kontrol. „Často jsou to věci, které nemají žádné opodstatnění,“ řekla Johnová. Od jednoho člověka také přichází několik žádostí naráz.

Přestože stanice nespadá pod magistrát, rozhodlo se vedení města podle Vyhnánka darem poděkovat hygienikům za práci. „Na příští radu připravíme tisk, kterým uvolníme milion korun z rozpočtových rezerv. Doufáme, že až si jednou Daniel Landa a ti všichni, kteří hygieny zahlcují, uvědomí, co provedli, tak je aspoň zahřeje pocit, že díky nim hygienická stanice získá tyto prostředky,“ řekl Vyhnánek.

Zahlcení hygieny může mít dopad i na školy. „Pokud budou muset (hygienici) řešit tyto případy, hrozí, že se opět budou do karantény zavírat i děti, které nejsou pozitivně testované. Nebudou mít čas vymyslet metodiku a systém tak, aby zaručili bezpečné prostředí a zároveň posílali co nejméně dětí do domácí karantény,“ řekl radní Vít Šimral (Piráti). V nedávném plošném testování žáků byl vir objeven podle radního ve 300 školách, tedy asi třech čtvrtinách pražských škol.

Iniciativa ve výzvě nazvané „Zahlťme neprodleně hygieny“ označila vládní opatření, která mají zpomalit nynější rychlý nárůst počtů nakažených, hospitalizovaných a zemřelých na covid-19, za protiústavní. „Prosíme tedy každého z vás, aby se klidně i opakovaně dotazoval KHS na aktuálně probíhající kontroly. Práce hygienických stanic na přípravě odpovědí pro vás bude pro naše občany jistě užitečnější než nesmyslná šikana živnostníků, poskytovatelů služeb a jejich zákazníků,“ napsala iniciativa.

Výzvu již kritizovaly zdravotnické odbory, které označily útok na hygieniky za odporný. Ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo podat na iniciativu trestní oznámení pro podezření ze sabotáže.

Krajské hygienické stanice jsou od loňského března kvůli pandemii vytíženější než dříve. Místo běžné agendy se věnují trasování kontaktů nakažených nebo kontrolám dodržování protiepidemických opatření. (ČTK)