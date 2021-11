Kubánské úřady odebraly akreditace novinářům, kteří pracují pro španělskou tiskovou agenturu EFE, která je jednou z nejvýznamnějších tiskových agentur ve španělsky mluvícím světě. Úřady odebrání akreditací, bez níž nemohou novináři na Kubě pracovat, nezdůvodnily. Přišlo ale těsně před plánovanými protivládními demonstracemi, které chystá opozice na pondělí. (AFP)

Cuban authorities have revoked the credentials of journalists who work for Spanish news agency EFE, its local editor-in-chief says, on the eve of planned anti-government demonstrations by the opposition https://t.co/H7eTCZDxlf pic.twitter.com/Isiop2xEJ6

