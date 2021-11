Zemřel spisovatel Wilbur Smith. Bylo mu 88 let. Úmrtí světoznámého anglo-afrického spisovatele oznámil jeho vydavatel.

#UPDATE Zambia-born novelist Wilbur Smith chronicled dramatic adventures on the African continent, creating internationally acclaimed fiction that drew on own his action-packed life

✍️ @JanetMcEvoy1https://t.co/MSc0Tr2dFH

— AFP News Agency (@AFP) November 13, 2021