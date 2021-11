Ministr zahraničí v demisi Jakub Kulhánek se postavil za zachování ruské lidskoprávní organizace Memorial. K přehodnocení rozhodnutí o jejím konci ruského generálního prokutátora vyzval i šéf unijní diplomacie Josep Borrell. (EEAS)

Memorial is the most prominent human rights group in Russia. It plays a vital role in defending civil rights and preserving the historical memory of political repression. Closing down Memorial would be a loss for the Russian people. The decision should be reconsidered. https://t.co/z1cplJCHv4

