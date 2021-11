Velká Británie finančně podpořila plán společnosti Rolls-Royce na vývoj prvního malého modulárního jaderného reaktoru v zemi. Do projektu vložila v přepočtu 546 milionů dolarů. (Reuters)

WATCH: Britain has backed a $546 million Rolls-Royce funding round to develop the country's first small modular nuclear reactor https://t.co/YN9VKfSfWS pic.twitter.com/ICZPSuKCHx

— Reuters (@Reuters) November 13, 2021