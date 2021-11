Policisté našli v návěsu kamionu na D1 na Brněnsku 15 migrantů

Policisté našli v návěsu kamionu na D1 v Ostrovačicích na Brněnsku 15 migrantů. Přivolal je řidič rumunského kamionu, který z návěsu slyšel hlasy. Policie to dnes uvedla na svém Twitteru.

Cestování v návěsech kamionů je jedna z cest, jak se migranti z východu dostávají do západních zemí. Jen loni policisté na jihu Moravy našli přes 150 lidí, kteří takto nelegálně překračovali hranice.

Policisté uvedli, že řidič kamionu policisty přivolal z odstavného parkoviště u dálnice D1. Z nákladního prostoru totiž slyšel hlasy. „Po otevření návěsu z něj policisté vyvedli patnáct migrantů,“ uvedli na twitteru.

Pokud migranti požádají o azyl, následuje převoz do přijímacího zařízení, pokud ne, tak na odbor cizinecké policie. Vráceni budou buď do země, ze které přijeli, nebo do země, kde o azyl požádali.

Na výjimečný počet běženců v jednom kamionu narazili jihomoravští celníci na začátku loňského listopadu. Na dálnici D2 kontrolovali kamion s návěsem, ve kterém bylo 48 lidí, Syřané a Turci. (ČTK)