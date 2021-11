V kauze společnosti Chambon obhájci žádají zproštění svých klientů

Závěrečnými řečmi obhájců dnes pokračovalo hlavní líčení v případu údajně neoprávněných úhrad pro společnost Chambon. Obžaloba viní podnikatele a lobbistu Romana Janouška, lékařku Soňu Pekovou a další tři obžalované z toho, že od zdravotních pojišťoven podvodně vylákali stamiliony korun.

Podle advokátů se ale neprokázalo, že by obžalovaní pojišťovny uvedli v omyl. Soudu navrhli, aby je obžaloby zprostil. Hlavní líčení bude pokračovat 22. listopadu, případně 26. listopadu. Rozsudek má soud v plánu vynést v prosinci.

Ke slovu se dnes dostali všichni obhájci kromě právníka Pekové. Advokáti odmítli, že by se jejich klienti dopustili podvodu nebo jiného trestného činu. Mimo jiné upozornili, že se u soudu neprokázalo, že by pojišťovny byly uvedeny v omyl. Právníci se ohradili také proti tomu, že nyní pojišťovny žádají náhradu škody, podle nich totiž škoda nevznikla. Obžalovaní, kteří už v minulosti vinu odmítli, své závěrečné řeči pronesou na příštím hlavním líčení.

Obžaloba tvrdí, že společnost Chambon, ve které většina obžalovaných působila, prováděla v letech 2009 až 2011 nejprve přes jinou laboratoř a pak i sama vyšetření na přítomnost extrahumánního genomu, což jsou zejména infekční viry či bakterie. Protože k tomu neměla oprávnění, účtovala pojišťovnám analýzu lidské DNA, která je dražší.

Státní zástupce kvůli tomu obžaloval lékaře Pekovou a Tomáše Kozáka a podnikatele Petra Ullricha a Luboše Paška z podvodu. Podle obžaloby od zdravotních pojišťoven podvodně vylákali přes 239 milionů korun a dalších 77 milionů se získat snažili. Hrozí jim až desetileté vězení.

Janoušek, který byl akcionářem Chambonu, se podle obžaloby nechal ve společnosti formálně zaměstnat jako ekonomicko-právní poradce. Od června 2009 do ledna 2011 si nechal vyplatit 62,5 milionu korun. Je obžalován z podílnictví, protože si podle žalobce nechal posílat peníze z trestné činnosti.

Janouškův obhájce Lukáš Trojan dnes uvedl, že se neprokázalo, že peníze, které si Janoušek nechal poslat, pocházely skutečně z trestné činnosti. I kdyby tomu tak však bylo, nemohl o tom Janoušek podle advokáta vědět. Už dříve také Trojan řekl, že se Janoušek staral o investice firmy a podrobnosti o technické činnosti společnosti neznal.

Státní zástupce ve čtvrtek pro Janouška navrhl sedm až osm let vězení, Pekovou chce poslat za mříže na 7,5 až 8,5 roku. Další tři obžalované by podle něj měl soud potrestat nepodmíněnými tresty od sedmi do devíti let. Pojišťovny se soudu přihlásily s nárokem na náhradu škody, nejvíce požaduje Všeobecná zdravotní pojišťovna, která chce přes 188 milionů korun.

Janoušek si nyní odpykává 4,5 roku vězení za to, že v roce 2012 opilý srazil autem ženu v pražské Michli. Původně čelil obžalobě z pokusu o vraždu, nakonec byl odsouzen za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky. Trest nastoupil v listopadu 2014, trest měl ze zdravotních důvodů přerušen od března 2016. Do výkonu trestu Janoušek znovu nastoupil letos v červenci. Trest za sražení ženy by se do případného potrestání v kauze Chambon započítal.

Lobbista minulý týden podal k pražskému městskému soudu žádost o započítání doby přerušení trestu do celkové doby výkonu trestu, pokud by mu soud vyhověl, mohl by zřejmě být z vězení propuštěn. Dnešního hlavního líčení se nezúčastnil. (ČTK)