Zájem o milostivé léto v Ústeckém kraji zatím podle organizací není velký

Zájem o možnost úhrady dluhu v rámci milostivého léta zatím podle organizací poskytujících sociální služby v Ústeckém kraji není moc velký. Lidé totiž většinou nemají na vymáhané jistiny a poplatek našetřené peníze.

Se svými příjmy nejsou ani schopni za tři měsíce pohledávky zaplatit.

Splacení dluhů státu a dalším veřejnoprávním subjektům s odpuštěním penále a úroků je možné od 28. října do 28. ledna. Dlužníci při splnění daných podmínek kromě úhrady původního dluhu zaplatí jen poplatek 908 korun.

„Lidé to vědí, ale v podstatě se do toho většinou vůbec nevejdou,“ řekl ČTK sociální pracovník děčínského kontaktního centra pro drogově závislé Martin Peč. Podle něj se na pracovníky v uplynulých dnech obrátilo několik jednotlivců, zaměstnanci je pak odkazují na občanské poradny charitativního sdružení. Za jeden rok se podle něj v K-centru vystřídá 400 lidí.

Teplické nízkoprahové centrum, do kterého docházejí lidé bez domova, informuje o milostivém létu své klienty ze své vlastní iniciativy v rámci poradny. „Zájem bych řekla, že by třeba byl, ale v podstatě ti klienti i tak nemají prostředky na to, aby to za tři měsíce vyplatili,“ řekla ČTK vedoucí služby Barbora Vernerová. Lidé si podle ní mohou rozdělit platbu na tři splátky, přesto podle ní na zaplacení nestačí, protože jejich příjmem je většinou pouze hmotná nouze.

Ze stejného důvodu se zatím do milostivého léta nezapojily ani matky, které jsou ubytované v azylovém domě v Orlické ulici v Ústí nad Labem. Podle ředitelky Jarmily Novákové nejprve o oddlužení zájem projevily všechny, nakonec se ale kvůli nedostatku financí žádná z nich zatím na exekutora neobrátila.

Ve středu se v Ústí nad Labem konal seminář, který veřejnost s příležitostí pro dlužníky seznámil. Náměstek primátora Tomáš Vlach (ANO) ČTK řekl, že město vyhodnotí, zda díky milostivému létu dluhy ubyly, až po jeho skončení. Podle něj nebude možné přesně říct, zda lidé své dluhy zaplatili, aniž by milostivého léta využili. Půjde tak spíš o orientační závěry. (ČTK)