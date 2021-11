Proti české reprezentaci do 21 let dnes nastoupí za Anglii také Josef Bursik, jehož dědeček byl československým válečným hrdinou. Příběh jsme popsali zde.

Our #YoungLions are in #U21EURO qualifying action at @BurnleyOfficial this evening 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Here's how they'll line up against Czech Republic: pic.twitter.com/4E6QBDXjqr

— England (@England) November 11, 2021