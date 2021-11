V Jihlava řeší podvody při očkování, někteří lidé používají převlek

Krajem zřizovaná Nemocnice Jihlava řeší podvody při očkování proti covidu-19. Lidé si přišli pro jednodávkovou vakcínu. Po registraci, která jim zaručí zisk certifikátu, z centra odešli, aniž by vakcínu dostali. Někteří i v převleku.

„Tento týden jsme zjistili, že nám po skončení očkování přebývá osm dávek, neodpovídalo to počtu lidi, kteří získali certifikát. Další den se na to v centru zaměřili a zjistili, že to byli lidé, kteří po registraci řekli, že jdou třeba na záchod a už se na aplikaci nevrátili, utekli,“ řekla Zachrlová. Jedna z žen se podle ní na toaletě převlékla, aby zdravotníky zmátla. „Utekla prostě v převleku,“ řekla Monika Zachrlová, mluvčí Nemocnice Jihlava, která chod velkokapacitního centra zajišťuje.

Nemocnice kvůli tomu zvýšila počet pracovníků v očkovacím centru, aby byl dohled nad očkovanými větší. „A zvažujeme podání trestního oznámení na lidí, kteří to provedli. Přemýšlíme, jestli je to nějaké padělání listiny, řeší to náš právník,“ řekla Zachrlová. Zdravotníci se podle ní setkali i s tím, že jim lidé v očkovacím centru nabízeli úplatek za to, že očkovací látku vylijí a nepodají.

„Je to skutečnost, se kterou nikdo nepočítal, že by chtěl někdo přijít a apriori podvádět,“ řekla mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová. Centrum na to podle ní zareagovalo změnou organizace očkování, v dalších krajských zařízeních se očkuje v ambulancích, kde podobné podvody nejsou možné, člověk při registraci sedí přímo před lékařem, který ho očkuje. „Přesto tuto zkušenost sdílíme napříč nemocnicemi, aby se něco takového nemohlo opakovat,“ řekla Svatošová. (ČTK)