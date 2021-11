Ve věku 88 let po krátké nemoci zemřel americký herec Jerry Douglas, kterého i čeští diváci mohli léta sledovat v seriálu Mladí a neklidní v roli zámožného podnikatele Johna Abbotta. Seriál měl 900 dílů. (NY Post)

'Young and the Restless' star Jerry Douglas dead at 88 https://t.co/uJncyQyYl1 pic.twitter.com/gSl2VNMSDO

— New York Post (@nypost) November 11, 2021