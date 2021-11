Bosenský prezident Željko Komšić odešel z rozhovoru se srbskou státní agenturou Tanjug, když její redaktor řekl, že nesouhlasí s verdiktem Mezinárodního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, že srebrenický masakr 8000 Bosňáků Srby roku 1995 byla genocida.

"Then you will have to do this interview with someone else.''

Zeljko Komsic, Chairman of the Presidency of Bosnia and Herzegovina, walks out of an interview when the Serbian state news agency Tanjug's journalist denies the 1995 Srebrenica genocide pic.twitter.com/5cfxvm8Jul

