Zloději ukradli notebooky z očkovacího centra v Brně, policie některé zajistila

Policie zajistila část elektroniky, která v sobotu zmizela z očkovacího centra Bohéma v Brně. Má dva podezřelé a jednoho z nich vyslechla. ČTK to řekl mluvčí policie David Chaloupka.

Server Seznam Zprávy dnes upozornil na to, že z očkovacího centra zmizely notebooky a na internetu se objevilo video, v němž autor tvrdí, že viděl osobní data 320 000 očkovaných klientů.Centrum provozuje nezisková organizace Podané ruce. Podle ní byla data zabezpečená a není jasné, zda by se někdo mohl do programu dostat. Organizace navíc tvrdí, že očkovala asi 20 000 lidí, nikoli stovky tisíc.

Očkovací centrum je v bývalé restauraci Bohéma v Janáčkově divadle. „Brněnští policisté řeší případ krádeže výpočetní techniky z očkovacího centra v Janáčkově divadle, ke které došlo 6. listopadu. Část odcizené elektroniky se kriminalistům již podařilo zajistit. V případu figurují dva podezřelí, z nichž jeden byl již vyslechnut,“ uvedl Chaloupka. Více ale případ s ohledem na jeho vyšetřování nechtěl komentovat.

Podané ruce jsou podle serveru Seznam Zprávy přesvědčené o tom, že to byl cílený útok. „Podle záznamu z bezpečnostních kamer trvala celá akce jen pár minut. Lupiči museli vědět, po čem jdou,“ uvedla vedoucí očkovacího centra Ria Peška. Jeden z odcizených počítačů se objevil na facebookovém profilu projektu KTV, který server Manipulátoři.cz označili za dezinformátorský. „Působí na mě jako klasičtí antivaxeři, a o to víc mě to utvrzuje v tom, že jde o cílený útok,“ řekl serveru ředitel Podaných rukou Jindřich Vobořil.

Podle Seznam Zpravy autor videa na facebooku tvrdí, že si mohl prohlédnout data 320.000 klientů. Na vlastní oči prý viděl rodná čísla i informace o stavu očkovaných, měly to být informace o klientech z Brna a okolí. (ČTK)