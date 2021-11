„Zase to bude extrém, maximální nasazení mimo komfortní zónu, kvalita péče půjde dolů, čeká nás všechno, co známe, když se systém péče napíná na doraz. Člověka to mrzí o to víc, že se všechno tohle nemuselo stát,“ říká šéf ARO František Duška.

Foto: Gabriel Kuchta, Deník N