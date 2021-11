Sněmovna by měla dnes hlasovat o tom, zda může Havlíček kandidovat na šéfa dolní komory

Sněmovna by měla dnes hlasovat o tom, zda může vicepremiér Karel Havlíček kandidovat na šéfa dolní komory. Deník N včera informoval o tom, že podle legislativního odboru Sněmovny Havlíček kandidovat nemůže, Ústava totiž zapovídá souběh funkcí.

Sám Havlíček dnes Deníku N napsal, že nechá kandidaturu na rozhodnutí poslanců. „Jsou různé právní výklady, ať tedy rozhodne Sněmovna,“ napsal Havlíček.

Podle poslance ANO Martina Kolovratníka dnes volební komise předá poslancům tuto věc k rozhodnutí. „O přípustnosti volby by mělo rozhodnout plénum Poslanecké sněmovny,“ uvedl Kolovratník.

Havlíček se stal kandidátem hnutí ANO na předsedu dolní komory v pondělí. Podle článku 32 ústavy je ale souběh vládních funkcí s pozicí ve vedení Sněmovny neslučitelný. Podle legislativního odboru Sněmovny nemůže Havlíček do vedení kandidovat, dokud je členem vlády.

„Toto ustanovení je nutno vnímat jako zákaz volby (nevolitelnost) člena vlády do uvedených funkcí a orgánů. Poslanec, který je členem vlády, není do těchto funkcí a orgánů volitelný, popř. nemůže být do nich ustaven, jde-li o orgány, které se ustavují,“ stojí v jednostránkovém stanovisku legislativního odboru.

„Volitelným se poslanec stává, jakmile jeho členství ve vládě zanikne,“ je zmíněno v dokumentu.