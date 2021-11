Spoluvězni Saakašviliho urážejí a vyhrožují mu, tvrdí ombudsmanka

Vězeňská nemocnice, kde je hospitalizován někdejší gruzínský prezident Michail Saakašvili, údajně postrádá řádné lékařské vybavení a spoluvězni Saakašvilimu vyhrožují a urážejí ho, uvedla veřejná ochránkyně práv Nino Lomdžariaová.

Do ulic Tbilisi dnes mezitím opět vyšli příznivci někdejšího státníka, kteří žádají jeho osvobození. Saakašvili, který je ve vězení od svého návratu do vlasti z exilu na začátku října, ihned po zatčení zahájil hladovku.

„Zvláštní pozornost je třeba věnovat prostředí, v němž se Michail Saakašvili nachází a které hrubě porušuje lidská práva,“ uvedla podle agentury Reuters Lomdžariaová v prohlášení. Ombudsmanka navštívila exprezidenta v pondělí, tedy ve stejný den, kdy ho vězeňská služba převezla do vězeňské nemocnice. V jeho cele jsou slyšet urážky a výhrůžky ostatních vězňů, což představuje „psychologický nátlak“, míní ombudsmanka.

Nedostatek lékařského vybavení, které je zapotřebí k léčbě Saakašviliho, podle ní „jasně porušuje povinnost státu respektovat lidskou důstojnost“.

„Saakašvili nadále drží hladovku a odmítá přijímat léky, lékařskou péči, minerály nebo vitamíny, které jsou při hladovce nezbytné,“ dodala veřejná ochránkyně práv.

Třiapadesátiletý Saakašvili podle svých právních zástupců tvrdí, že ho vězeňská stráž při převozu do nemocnice urážela, tahala ho po zemi a mimo jiné ho několikrát udeřila do krku. Jeho právník Beka Basilaia řekl agentuře Reuters, že úřady odmítají přemístit jeho klienta do civilní nemocnice. Vězeňské orgány prý využívají další vězně k zastrašování Saakašviliho, aby se mu pomstily za reformy, které zavedl během svého prezidentství, včetně jeho kampaně proti organizovanému zločinu.

Prozápadní politik Saakašvili stál v čele Gruzie v letech 2004 až 2013 a z vlasti odcestoval několik dnů před vypršením mandátu. V Gruzii byl v nepřítomnosti odsouzen ke třem letům vězení za zneužití moci v případu vraždy pracovníka jedné gruzínské banky z roku 2006 a později také k šesti letům vězení za zneužití moci a zatajování důkazů v případě fyzického napadení gruzínského poslance z roku 2005. Saakašvili obvinění odmítá a označuje je za politicky motivovaná.

Minulý týden se v médiích objevily zprávy o zhoršení jeho zdravotního stavu. Gruzínské úřady trvají na tom, že jeho životní funkce jsou v normě, uvedla v pondělí agentura AP. Ministr spravedlnosti podle ní minulý týden uvedl, že Saakašvili konzumuje cereálie a ovocné šťávy. Na podporu exprezidenta vyšly v posledních týdnech do ulic tisíce jeho příznivců. (ČTK)