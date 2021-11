Exekuci má v Česku 2252 dětí a mladých do 18 let. Po téměř dvou třetinách z nich exekutoři vymáhají částku nižší než 2000 Kč. Patnácti dlužníkům nebylo ještě ani pět let. Vyplývá to ze statistiky Exekutorské komory ČR, kterou si vyžádaly expertky Psychologického ústavu AV ČR.