Saakašviliho stoupenci chtějí informace o stavu uvězněného gruzínského exprezidenta

Stoupenci gruzínské opozice se sešli před ministerstvem spravedlnosti a požadují setkání s ministrem Ratim Bregadzem. Chtějí znát skutečný stav vězněného exprezidenta Saakašviliho, který byl během hladovky převezen do vězeňské nemocnice.

Saakašvili drží hladovku už jedenačtyřicet dní. Požaduje okamžité propuštění na svobodu.

Uvádí, že byl hospitalizován proti své vůli, což potvrdilo i ministerstvo spravedlnosti. V dalším líčení včerejšího dramatického převozu obrněným vozem a poté vrtulníkem z věznice ve městě Rustavi do nemocnice č. 18 ležící na severu metropole Tbilisi se už exprezident a další účastníci akce rozcházejí.

Podle dozorců je exprezident při převozu urážel a napadal vězeňský zdravotní personál. „Rovněž poškodil velmi drahé lékařské přístroje,“ uvádí se v prohlášení ministerstva spravedlnosti. Vězeňská služba také zveřejnila video, na kterém si gruzínský politik balí věci před odjezdem do nemocnice. Chce pomocí něj dokázat, že původně Saakašvili proti převozu do zdravotnického zařízení neprotestoval a klidně si v cele sbalil své věci.

Saakašvili naopak tvrdí, že byl zbit on. Navíc byl údajně podveden. „Nehledě na mé kategorické protesty mne vyvlekli z auta a sprostě při tom nadávali, vlekli mne po zemi a několikrát mne udeřili do zad, tahali mne za vlasy, samozřejmě že v tu chvíli jsem se bránil,“ píše se v dopise, který politik předal svému advokátovi Niku Gvaramiovi.

Saakašvili také vysvětluje, že původně si myslel a bylo mu to také řečeno, že je převážen do civilní nemocnice. Pak však byl obelhán a umístěn ve vězeňském zdravotním zařízení. Exprezident rovněž tvrdí, že nechtěl rozbít žádné přístroje, ale když mu chtěli dát injekci, bránil se a nechtěně jeden z nich shodil na zem. „Moje reakce byla vyvolána vším tím násilím a urážkami,“ napsal. Zdůraznil, že léčit ho může pouze jeho osobní lékař a že cílem převozu do nemocnice je fyzická likvidace jeho osoby.

Generální inspekce ministerstva zahájila v této věci vyšetřování.

Převoz do nemocnice byl podle ministerstva spravedlnosti nezbytný, protože se Saakašviliho stav kvůli hladovce zhoršoval. Během 7. listopadu totiž vězněný politik prohlásil, že odmítá nadále přijímat léky a nechce, aby mu byly prováděny jakékoliv zákroky včetně odběrů. Osobní lékař politika informoval veřejnost, že stav jeho pacienta se zhoršuje každou hodinu.

Exprezident Gruzie a kontroverzní politický činitel Saakašvili byl zatčen poté, co se během nedávných místních voleb 1. října 2021 vrátil do Gruzie. Je obviněn z nezákonného překročení státní hranice a několika dalších trestných činů. V nepřítomnosti byl už dříve odsouzen k šesti letům odnětí svobody mj. za překročení služebních pravomocí, když měl jako hlava státu přikázat ministru vnitra Vanu Merabišvilimu, aby nechal zbít jednoho z poslanců, kteří prezidenta ostře kritizovali. Soud prezidentovi rovněž kladl za vinu omilostnění vrahů pracovníka banky bez souhlasu komise pro udělování milostí. Mezi omilostněnými byl i ministr vnitra Merabišvili.

Exprezident také měl použít ke svým osobním účelům peníze patřící státu, z nichž si platil například holiče, maséry, kosmetičky, kuchaře a další osobní služby. Nakonec byl Saakašvili odsouzen i za to, že jako hlava státu nechal brutálně rozehnat protivládní demonstraci, která se konala 7. listopadu 2007.

Exprezident je podezřelý ještě z řady závažných trestných činů včetně organizace vraždy někdejšího premiér Zuraba Žvaniji. Ten podle oficiální verze zemřel nešťastnou náhodou, když mu doma unikal plyn. Vyšetřování jeho smrti ale bylo obnoveno.

Pochybnosti panují také kolem smrti byznysmena Badriho Patarkacišviliho, který zemřel ve svém domě u Londýna v roce 2008, údajně na srdeční selhání. V roce 2018 ale gruzínská prokuratura zveřejnila závěry vyšetřování a zatkla několik bývalých pracovníků ministerstva vnitra. Ti přiznali, že pokyn zlikvidovat oligarchu dostali přímo od prezidenta Saakašviliho.

Opozice věrná exprezidentovi tvrdí, že všechna obvinění jsou falešná a jejich cílem je zničit politika, který by se v budoucnu opět mohl stát hlavou státu. (justice.gov.ge)