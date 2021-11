Náměstek ministerstva práce a sociálních věcí Jan Baláč (ČSSD) přistoupil kvůli kauze IT zakázek na dohodu o vině a trestu. Musí to však ještě schválit soud. Baláč byl obviněn z pletich při zadávání veřejné zakázky a ze zneužití pravomoci úřední osoby. Hrozilo mu až 12 let za mřížemi. (iRozhlas)