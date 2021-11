Vědní část programu vznikající vládní koalice odpovídá současným evropským trendům, domnívá se předseda České konference rektorů (ČKR) Martin Bareš. Podle jeho názoru je třeba zavést přehlednější grantový systém.

Také by se podle něj mělo dát více peněz na dlouhodobý rozvoj výzkumných organizací. Bareš, který je rektorem Masarykovy univerzity v Brně, to řekl ČTK.

Vědní část koaličního programu hodnotí Bareš jako smysluplnou. „Odpovídá současným trendům, o kterých diskutujeme, i trendům v rámci Evropy a přibližování se světu,“ uvedl předseda ČKR. Vítá například snahu definovat špičkové výzkumné univerzity a vytvořit stabilní institucionální podporu s mezinárodní konkurenceschopností.

S tím podle Bareše souvisí nutné změny ve vládní Radě pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), o nichž se program také zmiňuje. „Teď dominuje směr, který se týká spolupráce s průmyslem a aplikační sférou,“ upozornil Bareš. Taková spolupráce je podle něj důležitá, ale v RVVI by měl být posílen také směr společenskovědních a humanitních oborů. „Myslím, že to vidíme i na řízení epidemie, že právě komunikace mezi přírodními, lékařskými a společenskovědními zde vázla. Ty světy by se měly spíše propojovat,“ domnívá se Bareš.

Koalice by podle něj měla také řešit poměr institucionálního a účelového financování výzkumných institucí. „Máme příliš účelových peněz do oblasti výzkumu. Je to z roku na rok nebo na dva tři roky, ale univerzity potřebují daleko větší finanční stabilitu, alespoň střednědobou, lépe dlouhodobou,“ uvedl Bareš. Dodal, že zatímco v Česku je poměr institucionálního vůči účelovému financování zhruba 40 ku 60, ve světě je tento poměr standardně 70 ku 30.

Potřebná je podle předsedy České konference rektorů také úprava grantových schémat. Nejde jen o sjednocení podmínek hodnocení projektů tak, aby odpovídalo standardům vyspělých evropských zemí, ale i o zpřehlednění grantové podpory. „Máme agenturu pro zdravotnický výzkum, která je v resortu ministerstva zdravotnictví, máme Technologickou agenturu ČR, máme Grantovou agenturu ČR, pak máme celou řadu resortních dalších grantových agentur. Každá z nich má trošku jiné podmínky pro čerpání,“ upozornil rektor.

Nová vláda se podle Bareše musí zabývat také důsledky demografického vývoje. „Během čtyř až pěti let zde budeme mít zhruba o 30 procent více potenciálních uchazečů o vysokoškolské vzdělání. A je třeba se k tomu postavit čelem,“ zdůraznil Bareš. (ČTK)