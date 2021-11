Gruzínský exprezident Saakašvili byl převezen do vězeňské nemocnice

Gruzínský exprezident Michail Saakašvili, který je od začátku října ve své vlasti ve vězení, kde drží protestní hladovku, byl převezen do vězeňské nemocnice. Informovala o tom dnes agentura AFP s odvoláním na gruzínskou vězeňskou službu.

Na podporu exprezidenta a za jeho převezení do civilní nemocnice demonstrovalo o víkendu před věznicí několik tisíc lidí.

„Aby se zabránilo zhoršení zdravotního stavu Michaila Saakašviliho a kvůli zvýšenému riziku pro jeho bezpečnost, byl převezen z vězení číslo 12 do zdravotnického zařízení pro zadržené číslo 18,“ citovala AFP z prohlášení vězeňské služby.

Informace o zhoršení zdravotního stavu třiapadesátiletého exprezidenta se objevily v médiích minulý týden. Jeho advokát uvedl, že Saakašviliho stav se viditelně zhoršil a že má problémy s pamětí. Urgentně ošetřen lékařem intenzivní péče ve věznici musel být už před dvěma týdny, posléze mu zdravotníci dali krevní transfúzi a jeho lékař tehdy uvedl, že je ve stabilním stavu.

Prozápadní politik Saakašvili stál v čele Gruzie v letech 2004 až 2013 a z vlasti odcestoval několik dnů před vypršením mandátu. V Gruzii byl posléze v nepřítomnosti odsouzen ke třem letům vězení za zneužití moci v případu vraždy pracovníka jedné gruzínské banky z roku 2006 a později také k šesti letům vězení za zneužití moci a zatajování důkazů v případě fyzického napadení gruzínského poslance z roku 2005.

Saakašvili obvinění odmítá a označuje je za politicky motivovaná. Zatčen byl na začátku října, kdy se do vlasti vrátil z ukrajinského exilu podpořit opozici před komunálními volbami. Hlasování vyhrála vládnoucí strana Gruzínský sen.

V sobotu demonstrovalo před věznicí, v níž je exprezident zadržován, na 3000 Gruzínců na jeho podporu a za jeho převezení do civilní nemocnice. Šéf opozičního Sjednoceného národního hnutí (UNM) Nika Melia pohrozil dalšími protestními akce. Gruzínská prezidentka Salome Zurabišviliová už dříve prohlásila, že Saakašvili se do vlasti vrátil, aby destabilizoval místní politickou scénu, a odmítla, že by mu mohla udělit milost. (ČTK)