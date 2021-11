Organizacím chybí v programu koalice některá protikorupční opatření

Protikorupční organizace Transparency International a Rekonstrukce státu postrádají v programu vznikající vládní koalice některá důležitá opatření zvyšující transparentnost rozhodování. Chybí jim zejména regulace lobbingu a reforma dohledu nad politickými stranami.

Přestože vítají zařazení dlouho diskutovaných témat do programu, některá jim připadají vágní. Předsedovi Soudcovské unie Liboru Vávrovi zase chybí v dokumentu návrh centrálního orgánu soudní moci, takzvané Nejvyšší soudcovské rady.

„V prvé řadě rozumím tomu, že jde o programové prohlášení, nikoliv prováděcí dokument, ale přesto se mi zdá v mnoha ohledech vágní. To se týká témat, která jsou nějak zmíněna. Některé důležité oblasti pak nejsou postiženy vůbec,“ sdělil ČTK ředitel TI Petr Leyer. Za kroky dobrým směrem považuje zájem o střet zájmů, reformu státního zastupitelství, evidenci dotací, elektronizaci soudů a statistiku rozhodování, reformu Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) a ochranu whistleblowerů. „Nicméně jsou do velké míry diskutovány již dlouho, takže budu zvědavý, zda a v jaké podobě budou uvedeny do praxe,“ dodal.

Leyer naopak v programu postrádá regulaci lobbingu, revizi služebního zákona, plnění závazků GRECO, úpravy financování politických stran a fungování Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH) či opatření proti praní peněz. Chybí mu také koncepčnější uvažování o korupci. „Celkově mi pak chybí v programovém prohlášení základní myšlenková koncepce a vnímám celý text do velké míry jako náhodný shluk opatření, který reprezentuje přijatelný kompromis mezi všemi stranami koalice,“ uvedl ředitel protikorupční organizace.

Podle vedoucího analytického týmu Rekonstrukce státu Lukáše Krause slibuje vláda spoustu opatření, která organizace dlouhodobě prosazuje. I on by uvítal rozšíření působnosti NKÚ, reformu ÚOHS, novelu zákona o státním zastupitelství, ochranu oznamovatelů korupce nebo úpravu pravidel pro předcházení střetu zájmů. „Vzhledem k tomu, že mnohá protikorupční opatření jsou připravena už z minulého volebního období, vláda jich může přijmout rekordní množství už v prvním roce vlády.,“ uvedl Kraus.

Také Rekonstrukce státu však podle něj postrádá v programu zákon o lobbování, reformu ÚDHPSH či novelu informačního zákona směřující k posílení práva na informace. (ČTK)